A janela de contratações do exterior chegou ao fim, e o período de experimentos no início do ano acabou. É chegada a hora de Renato Portaluppi definir o time titular para a reta final do Gauchão, que tem dois jogos decisivos diante do Caxias pela semifinal. O primeiro deles é no próximo sábado (16), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.