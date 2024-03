O Grêmio tem um trunfo para estancar os problemas defensivos. Contratado junto ao Zenit-RUS, o volante Du Queiroz vem ganhando espaço com o técnico Renato Portaluppi e está cotado para assumir em breve a titularidade, especialmente quando a equipe enfrentar adversários de nível mais alto, como em um eventual Gre-Nal decisivo do Gauchão e nos jogos do Brasileirão e da Copa Libertadores.