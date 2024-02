Foram dois tempos distintos. Após sair na frente e sofrer o empate ainda antes do intervalo, o Grêmio voltou para a etapa final modificado e conseguir se impor diante do Santa Cruz. Entre as modificações feitas por Renato Portaluppi, estiveram as estreias de Du Queiroz e Pavón que, mesmo recém-chegados, contribuíram para a goleada por 6 a 2, neste sábado (17), na Arena.