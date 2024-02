Dois dias depois de desembarcar em Porto Alegre, Cristian Pavón provou o motivo de o Grêmio ter investido quase R$ 20 milhões em sua contratação. Saindo do banco no intervalo, quando o placar apontava um vaiado 2 a 2, o argentino mudou o jogo com um gol e duas assistências, garantindo o 6 a 2 para o Tricolor neste sábado (17), na Arena, diante do Santa Cruz.