O atacante Gustavo Nunes, de apenas 18 anos, aproveitou a chance como titular do Grêmio neste sábado (17). Esta foi a primeira vez que o garoto iniciou uma partida junto do time considerado titular. Além de ter marcado um dos gols da goleada do Tricolor sobre o Santa Cruz, por 6 a 2, na Arena, o jovem mostrou ter velocidade e qualidade nos dribles.