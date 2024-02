Dois dias após sua chegada a Porto Alegre, Cristian Pavón foi o destaque do Grêmio na goleada por 6 a 2 sobre o Santa Cruz, neste sábado (17), na Arena, pela 9ª rodada do Gauchão. Em sua estreia com a camisa tricolor, o atacante saiu do banco para marcar um gol e dar duas assistências. Após o término da partida, o argentino comemorou: