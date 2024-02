O Grêmio está escalado pelo técnico Renato Portaluppi para a nona rodada do Gauchão. O Tricolor enfrenta o Santa Cruz, às 16h30min deste sábado (17), na Arena, em Porto Alegre. O time do técnico Renato Portaluppi é o segundo colocado, com 17 pontos, enquanto a equipe adversária é a lanterna, com apenas três.