Grêmio e Caxias vivem uma situação curiosa em sua jornada até as semifinais do Gauchão. Dos 41 gols marcados pelo Tricolor e pelo Grená, incluindo o contra feito por Renê no Gre-Nal, são 24 jogadores listados com contribuições. Álvaro e Tomas Bastos contra Pavon, André Henrique, Cristaldo e J.P Galvão estão na briga por quem terminará na frente na lista de artilheiros. Uma disputa que terá seu primeiro capítulo pelas semifinais neste sábado (16), às 16h30min, em Caxias do Sul.