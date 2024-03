No próximo sábado (16), Geromel pode disputar a primeira partida fora da Arena do Grêmio em 2024. Pelo caráter decisivo do confronto, que abre a semifinal do Gauchão, e pelo duelo de volta possivelmente ocorrer mais de uma semana depois por causa da data Fifa, a comissão técnica avalia mudar o planejamento montado no início do ano e levar o experiente zagueiro a Caxias do Sul.