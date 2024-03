Renato Portaluppi tem uma decisão a fazer para a reta final do Gauchão. Fechado com seus jogadores dentro dos muros do CT Luiz Carvalho, o técnico escolherá nos treinos, antes da viagem a Caxias do Sul, entre Caíque e Marchesín quem ocupará o gol do Grêmio nas decisões das semifinais com o Caxias. E deve haver a manutenção do vencedor da disputa para uma eventual final contra Inter ou Juventude.