O Grêmio escapou de um problema grave para o início das semifinais do Gauchão. Depois do susto com Mayk, que pediu substituição no fim do jogo contra o Brasil-Pel, a comissão técnica recebeu a confirmação de que o jogador não sofreu lesão após a realização de exames. Uma notícia importante para um grupo que já não contará com Reinaldo, com lesão ligamentar no joelho, e que ainda espera pela recuperação completa de Cuiabano (problema muscular na coxa) para as partidas contra o Caxias.