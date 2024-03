Uma conversa com o técnico Renato Portaluppi mudou o status do meia Cristaldo no time do Grêmio. Após ser orientado pelo treinador a atuar mais próximo do gol adversário, o argentino dobrou o número de finalizações e se consolidou de vez como titular da equipe. O atleta marcou um golaço e foi o grande destaque da vitória por 1 a 0 sobre o Brasil-Pel, neste domingo (10), atuando por 90 minutos pela primeira vez na temporada.