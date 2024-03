Recuperado de lesão, o goleiro Marchesín foi utilizado pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, em um coletivo dos reservas contra o time sub-20, na manhã desta quarta-feira (13), no CT Luiz Carvalho. O argentino disputa com Caíque a titularidade do gol tricolor para a partida contra o Caxias, neste sábado (16), pela semifinal do Gaúcho.