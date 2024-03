Renato Portaluppi deu a letra na entrevista coletiva após a classificação do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas pelo Gauchão. Quando retornar de lesão, Soteldo pode atuar como articulador no meio-campo. A ideia do treinador seria a colocação do venezuelano em uma função diferente daquela que executava antes de ficar fora do time machucado.