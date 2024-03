Bola na frente da área e chute no cantinho. Assim, com mais um gol com a camisa do Grêmio, Franco Cristaldo encorpou um pouco mais suas estatísticas pelo clube. O chute que abriu o placar no 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no domingo (10), foi a 27ª participação direta em gol do argentino.