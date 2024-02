O desperdício de chances no primeiro tempo e a queda física na segunda etapa assustaram os gremistas que enfrentaram o calor de 37ºC no sábado (10) para acompanhar o 1 a 1 entre Grêmio e São Luiz. O Tricolor jogou mal e só conseguiu balançar as redes aos 42 minutos do segundo tempo para salvar a derrota com Galdino, momento em que já estava com quatro atacantes e volantes atuando como zagueiros.