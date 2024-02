O meia-atacante Jhonata Robert, 24 anos, sofreu um novo problema no joelho esquerdo durante a partida entre Grêmio e São Luiz, na tarde deste sábado (10), na Arena, pela 7ª rodada do Gauchão. Novidade na escalação de Renato Portaluppi, o jogador entrou na vaga de Everton Galdino, mas precisou ser substituído aos 40 minutos do primeiro tempo.