Em uma tarde de sábado (10) de pouca inspiração, o Grêmio apenas empatou, em 1 a 1, com o São Luiz, na Arena. Com o resultado na sétima rodada do Gauchão, o Tricolor pode perder a liderança no domingo (11), em caso de vitória do Inter. O time de Ijuí saiu na frente, com Lucas Souza. Galdino salvou os gremistas da derrota ao marcar de cabeça no final do jogo.