Mesmo não jogando bem, o Grêmio conseguiu buscar o placar de 1 a 1 no final do jogo, contra o São Luiz, pela 7ª rodada do Gauchão. Na tarde deste sábado (10), na Arena, Lucas Souza abriu o placar para o time de Ijuí, aos 13 minutos, mas Tricolor reagiu e igualou com Galdino, nos minutos finais de partida.