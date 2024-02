Debaixo de forte calor, o Grêmio perdeu os dois primeiros pontos em sua arena ao empatar por 1 a 1 com o São Luiz, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Com 16 pontos, o time tem a liderança ameaçada pelo rival Internacional, com 13, e que no domingo vai enfrentar o São José, na região metropolitana de Porto Alegre.