O Grêmio jogou mal, desperdiçou oportunidades claras no primeiro tempo, mas conseguiu buscar um 1 a 1 no final do jogo para ampliar para seis jogos a série invicta no Gauchão. Na tarde deste sábado (10), na Arena, Lucas Souza abriu o placar para o São Luiz aos 13 minutos, mas Tricolor conseguiu reagir e deixar tudo igual com Galdino, nos minutos finais. Com o empate, porém, o time gremista poderá perder a liderança ao final da rodada em caso de vitória do Inter no domingo (11).