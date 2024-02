O Grêmio desperdiçou dois pontos dentro da casa. Na tarde deste sábado (10), o Tricolor ficou apenas no empate com o São Luiz, em 1 a 1, na Arena. Com o resultado, o time de Renato Portaluppi pode perder a liderança do Gauchão. Na coletiva após a partida, o técnico não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe.