Com pouco dinheiro nos cofres, o Grêmio determinou que só irá contratar jogadores de baixo custo ou livres no mercado. Porém, para adquirir um centroavante de peso, o clube irá abrir uma exceção. A direção tem negociações em andamento com o argentino Rogelio Funes Mori, do Monterrey-MEX, e com o camaronês Vincent Aboubakar, do Besiktas-TUR.