Com a saída de Suárez, que acertou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, o Grêmio está no mercado na busca por um novo camisa 9. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta segunda-feira (25), o empresário Celso Rigo, que ajudou o Tricolor na negociação que viabilizou a chegada do uruguaio, falou sobre a procura gremista por um centroavante.