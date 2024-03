Estão abertas, até 10 de abril, as inscrições para o Programa Power4Girls (P4G) – Empower to Lead, da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, sob a implementação do Instituto Glória e o apoio de organizações dos setores público e privado. A quarta edição da iniciativa, voltada para alunas de escolas técnicas/tecnológicas, tem como tema Economia Circular e Sustentabilidade.