Amanda Gobbato Porcher tem seis anos e muita empolgação para ingressar no Ensino Fundamental. Uma das grandes expectativas é a troca da cor do uniforme, que simboliza a entrada no mundo dos “grandes”. Interessada em números, também está animada para aprender Matemática. Já Vicente Moraes Sartori, sete, fez o primeiro ano em 2023. Aluno de uma escola que aposta em uma transição gradual e com poucas diferenças entre as duas etapas, diz que mal sentiu a mudança. Em comum entre os dois, está o esforço das famílias e das instituições em proporcionar um ambiente tranquilo para enfrentar as novidades.