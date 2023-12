Aos seis anos, Catarina Rosso de Barros vai encarar a sua primeira grande missão escolar no ano que vem: o 1º ano do Ensino Fundamental. Estudante do Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, a menina segue os passos do irmão mais velho, que já passou por essa experiência na escola e se prepara para ingressar no 8º ano.