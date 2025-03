Qual é a rede japonesa de educação que prevê abrir 10 franquias no Estado em 2025

Kumon tem 14 franquias em Porto Alegre. Kumon / Divulgação

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Fundada em 1954 no Japão, a rede de educação Kumon prevê abrir 10 franquias no Rio Grande do Sul em 2025. A empresa já atua em 40 cidades gaúchas, com 58 unidades. Pretende aumentar a operação sobretudo em Porto Alegre, onde tem 14 franquias.

Conforme o vice-presidente do Kumon na América do Sul, o gaúcho José Julio Segala, há espaço para crescimento no mercado do Estado. O executivo exemplifica que Curitiba tem 38 franquias, quase o triplo do que tem Porto Alegre.

— O foco é a região metropolitana de São Paulo, que tem o maior potencial de mercado da América do Sul, mas o Rio Grande do Sul está entre as cinco prioridades do Kumon na região — afirma Segala.

A empresa prevê investir R$ 300 mil nas 10 franquias projetadas para este ano. O incremento inicial inclui aluguel e plano de divulgação. O franqueado precisa aportar cerca de R$ 80 mil para começar, com retorno previsto em até dois anos.

Segala ainda chama a atenção para uma curiosidade: 95% dos franqueados do Kumon na América do Sul são mulheres.

— Pode ter relação com uma questão histórica, a maioria das pessoas que se envolvem são mulheres, mas está mudando.

O Kumon tem 4,8 mil alunos no Estado, com metodologia japonesa direcionada para o estudo de português, inglês e matemática. Até 2030, a empresa pretende mais do que dobrar sua participação no mercado gaúcho, chegando a 136 unidades.

*Colaborou João Pedro Cecchini