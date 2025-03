Enquete GZH aponta disputa acirrada entre duas participantes para vencer o "BBB 25"; veja quem são

Brothers se reuniram em frente à porta da casa para se despedir de Aline, eliminada na terça-feira (25). TV Globo / Reprodução

Quem irá vencer o BBB 25? Com a saída de Aline, restam 12 participantes no reality show. Uma enquete realizada por GZH mediu a torcida do público e indicou uma disputa acirrada entre duas participantes à posição de favorita da edição.

A enquete funciona como um termômetro para avaliar as preferências do público e não tem relação com as votações realizadas no gshow.

Na última terça-feira (25), Aline foi eliminada do programa com 51,73% dos votos. Ela disputava a permanência na casa com Diego Hypolito e Maike, que tiveram 0,93% e 47,34% dos votos, respectivamente.

Quem é o favorito a vencer o BBB 25?

Às 12h desta quinta-feira (27), Vitória Strada e Renata apareciam na enquete de GZH com diferença de menos de 2% na disputa para ser a grande favorita à posição de campeã do reality show. O participante Guilherme aparece logo atrás, na terceira posição.

Vitória Strada é a favorita do BBB 25

1° lugar: Vitória Strada com 24,7% de votos;

com 24,7% de votos; 2° lugar: Renata com 23% de votos;

com 23% de votos; 3° lugar: Guilherme com 18,7% de votos.

Quem já foi eliminado do BBB 25 até agora?