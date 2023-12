O fim de semana na Capital terá atrações para os admiradores da cultura flamenca. A Cia. de Arte La Negra Ana Medeiros realiza apresentação única do espetáculo de música e dança Amanecer neste sábado (16), às 21h, no Teatro do Centro-Histórico Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). Os ingressos custam R$ 100, via plataforma Sympla.