A good vibe dos Gilsons retorna ao palco do Auditório Araújo Vianna neste sábado (16), às 21h30min. O trio, formado por José, João e Francisco Gil — respectivamente, filho e netos de Gilberto Gil —, está em processo de encerramento da turnê do álbum Pra Gente Acordar e, assim, a Capital recebe uma das últimas apresentações do projeto.