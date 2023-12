Atração tradicional do Natal Luz de Gramado, O Grande Desfile de Natal reúne cerca de 300 artistas e figurantes em uma atmosfera que mistura imaginação e criatividade para toda a família. Com personagens do imaginário infantil, trilha sonora e elementos emblemáticos natalinos, o espetáculo tem duração de uma hora e segue às quintas e domingos, a partir das 21h, no Centro de Eventos Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111).