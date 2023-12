Às 22h35min do dia 5 de dezembro, recebi cinco mensagens de WhatsApp da minha colega Marina Krapf, que atua como analista de conteúdo digital em GZH. Ela estava entusiasmada com um filme que acabara de assistir: Monster (Kaibutsu, 2023), do diretor japonês Hirokazu Kore-eda, que segue em cartaz no Espaço Bourbon Country, com sessões às 15h40min e às 20h20min, e a partir desta quinta-feira (14) também pode ser visto na Sala Paulo Amorim, às 14h45min e às 19h15min (exceto na sexta, 15). "Super envolvente e com várias camadas nas histórias de todos os personagens", escreveu ela, que também destacou a baixíssima presença de público: "Eu e mais duas pessoas no cinema".