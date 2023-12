Na esteira do sucesso de Zulu: Quarta Parede, Vol. 3, projeto musical que mescla música e cinema lançado neste ano, o rapper Zudizilla se apresenta nesta quinta (14) e sexta (15), às 23h, no palco do Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300), em Porto Alegre. Os ingressos estão disponíveis a R$ 100 via plataforma Sympla, com taxas. Há desconto mediante doação de 1kg de alimento não perecível no local. No repertório, o artista flerta com o jazz e a cultura hip-hop em um misto de referências da música brasileira.