O livro O Submarino Quadrado com seu periscópio listrado, escrito pela bióloga Tatiane Nunes, com ilustrações de Paula Kranz, será lançado neste sábado (16), em Canela. O evento começa às 15h, na Livraria Bambu. O objetivo da autora é educar crianças sobre a diversidade do Bioma Amazônia, em 39 páginas de arte e informação.