Festival Porto Verão Alegre e Humberto Gessinger no Araújo Vianna com descontos no Clube do Assinante

Festival Porto Verão Alegre 2025. Claudia D'mutti / Divulgação

Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto sobre o valor dos ingressos inteiros para todas as sessões do festival Porto Verão Alegre 2025. O número de retirada é limitado em no máximo 10 entradas por compra.

Gessinger acústico no Araújo Vianna

No Auditório Araújo Vianna. Luigi Vieira / Divulgação

Humberto Gessinger se apresenta neste sábado (11), às 21h, e no domingo (12), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Festa Boom Rap recebe Felp 22

Mais recente álbum "Melhor Momento Pt. 2" será apresentado. Wilmore Oliveira / Divulgação

O rapper apresenta seu mais recente álbum, Melhor Momento Pt. 2, na próxima quinta-feira (16), no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Noites de rock no Sixteen Station

Sobre o valor do couvert artístico. Divulgação / Sixteen Station Pub

Sócios do Clube têm desconto sobre o valor do couvert artístico no Sixteen Station Pub (Av. Benjamin Constant, 747). A agenda do local está disponível em @sixteenstation.

HD Sports Complex

Quadras de futebol 7 e quadras de areia. HD Sports Complex / Divulgação

O complexo poliesportivo oferece aos sócios do Clube 10% de desconto nas locações de quadras de futebol 7 e quadras de areia. Para usar o benefício, apresente o voucher na unidade do parceiro.

Para desfrutar ao ar livre

Localizado no Parque da Redenção. Refúgio do Lago / Divulgação