É o Tchan, Marina Park e outras opções para curtir o início de ano com descontos do Clube do Assinante

Turnê É o Tchan 30 Anos. Gilmar Souza / Divulgação

É o Tchan no Araújo Vianna

O grupo apresenta a turnê É o Tchan 30 Anos, na sexta (10), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto. Gere os vouchers e use na compra, na Sympla.

Marina Park Temporada 2025

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto sobre o valor do ingresso adulto do Marina Park (Rodovia Estrada do Mar, 1.000), em Capão da Canoa, válido somente na bilheteria do parque.

Viagens com a Unesul

Sócios do Clube e acompanhante têm 20% de desconto em viagens com a Unesul, com limite de até quatro viagens por mês, gerando um voucher para ida e um voucher para a volta em unesul.com.br.

Passeios com a CatSul

Viagens de catamarã. Divulgação / Ouro e Prata

A CatSul oferece 30% de desconto em quatro viagens de catamarã (duas idas e duas voltas), limitado a quatro passagens por mês. O pagamento é válido no cartão e em dinheiro nos terminais de Porto Alegre e Guaíba.

Recanto dos Pinheiros

Válido para o ingresso e o passe anual. Recanto dos Pinheiros / Divulgação

O parque disponibiliza 10% de desconto no ingresso e no passe anual para Sócios do Clube, válido para as unidades de Caxias do Sul e Flores da Cunha, pelos contatos (54) 99153-5327 e (54) 99127-3836.

AABB Porto Alegre