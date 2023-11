O violinista, compositor e humorista Hique Gomez, 64 anos, conhecido sobretudo pelo espetáculo Tangos & Tragédias, participa do evento Café na Praça e autografa seu livro nesta terça-feira (7), na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. A festa literária segue até 15 de novembro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico.