O Supercine da RBS TV exibe à 1h deste domingo (24) Queen & Slim: Os Perseguidos (Queen & Slim, 2019), baita filme estrelado por Daniel Kaluuya e Jodie Turner-Smith que mistura o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) com a história do casal de criminosos Bonnie & Clyde. Esse título valeu a Melina Matsoukas o prêmio de melhor estreante em direção pela National Board of Review, uma das principais associações de críticos dos Estados Unidos, e uma indicação, na mesma categoria, do troféu concedido pela Associação dos Diretores dos EUA.