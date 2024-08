A Apple TV+ divulgou, nesta quarta-feira (13), o trailer da quarta temporada do seriado de espionagem inglês Slow Horses (2022-), indicado em nove categorias do Emmy, o principal prêmio da TV e do streaming nos Estados Unidos. Ao lado de The White Lotus, cuja terceira leva de episódios está ambientada na Tailândia e estreia em 2025, é a série que eu mais aguardo.