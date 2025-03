Haaland perde pênalti, mas City vira sobre o Bournemouth e avança à semi da Copa da Inglaterra

Haaland perdeu pênalti, mas fez o primeiro gol do City. JUSTIN TALLIS / AFP

O Manchester City levou susto, perdeu pênalti e teve ameaçada a última chance de conquistar uma taça na temporada, mas conseguiu virar o placar para 2 a 1 sobre o Bournemouth, neste domingo (30), no Vitality Stadium, e se classificou às semifinais da Copa da Inglaterra. Haaland e seu substituto, Marmoush, anotaram os gols da virada, ambos com participação de O'Reilly, que entrou no intervalo.

Assim, o único dos gigantes ingleses remanescente na competição vai enfrentar o Nottingham Forest, que se classificou no sábado, com uma vitória nos pênaltis sobre o Brighton. A outra semifinal, definida em sorteio realizado neste domingo, será entre Aston Villa e Crystal Palace. As duas partidas serão realizadas no estádio de Wembley, em Londres, assim como a final.

Em uma temporada de altos e baixos - principalmente baixos -, o Manchester City partiu para cima no início da partida e parecia que faria de tudo para se manter vivo na última oportunidade de título que lhe resta. Apesar da forte pressão da torcida anfitriã no acanhado Vitality Stadium, os visitantes criaram três ótimas chances de inaugurar o placar em menos de 15 minutos, todas com Haaland.

Primeiro, o gigante norueguês recebeu o cruzamento do brasileiro Matheus Nunes e cabeceou rente à trave. Na sequência, o City teve um pênalti a seu favor, após a bola tocar no braço de Adams na área, Haaland bateu rasteiro e Kepa caiu no seu canto esquerdo para fazer a defesa. Em jogada individual, o camisa 9 ainda partiu em velocidade pelo meio e finalizou por cima do gol.

Sem conseguir converter suas oportunidades, o time comandado por Pep Guardiola foi castigado aos 18 minutos. Em uma rara investida no ataque, Cook avançou pela lateral e cruzou para Kluivert finalizar, mas o brasileiro Evanilson apareceu em velocidade pelo meio e garantiu que a bola encontrasse a rede.

Mesmo em desvantagem, o City tentou retomar o controle do jogo e criou outras oportunidades, não tão claras como no início, mas o time da casa equilibrou as ações e também levou perigo à meta do goleiro Ederson, especialmente com Semenyo.

No segundo tempo, o conjunto celeste foi para o tudo ou nada e o cenário mudou completamente, principalmente com a entrada de O'Reilly no lugar de Khusanov. Haaland voltou do vestiário disposto a se redimir das falhas na primeira metade da partida e igualou o placar logo aos 3 minutos, completando na segunda trave o cruzamento de O'Reilly. Em bom momento na partida, o City deixou o Bournemouth acuado no campo de defesa, mas o norueguês precisou sair após machucar o pé em dividida com Cook.

Marmoush, seu substituto, precisou de apenas três minutos em campo para virar o placar. O'Reilly aproveitou falha de Semenyo, recuperou a bola e tocou para o egípcio bater cruzado, aos 18 minutos, e marcar o segundo gol dos visitantes.

Em vantagem, o City diminuiu o ritmo, mas se manteve com maior volume de jogo, ameaçando com frequência o gol de Kepa. O Bournemouth, por sua vez, nem parecia a mesma equipe do primeiro tempo e mal conseguia passar do meio de campo. Nos minutos derradeiros, os visitantes seguraram a bola no campo de ataque e, sem ser ameaçado, administrou a vitória até o apito final.

RASHFORD DESENCANTA

Em sua décima partida desde que foi emprestado pelo Manchester United, em fevereiro, Marcus Rashford marcou seus primeiros gols pelo Aston Villa, neste domingo, e ajudou o clube a avançar às semifinais da Copa da Inglaterra.

A classificação da equipe de Birmingham veio de forma tranquila, com um triunfo por 3 a 0 sobre o Preston North End, da segunda divisão inglesa, que não perdia no Deepdale Stadium havia nove partidas.

Os gols foram todos anotados na etapa complementar. Aos 13 minutos, Rashford aproveitou o cruzamento de Lucas Digne para abrir o placar. Cinco minutos depois, o atacante da seleção inglesa ampliou a vantagem em cobrança de pênalti. Ramsey fechou o triunfo, sem sustos, aos 26 minutos.