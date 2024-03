A 96ª cerimônia do Oscar acontece neste domingo (10)às 20h, em Los Angeles, uma hora antes do que o habitual. A transmissão no Brasil será feita pelo canal TNT e pelo streaming Max, começando às 19h, com o tapete vermelho. A escolha dos vencedores é feita pelos 9.797 membros da Academia, em votação que se encerrou no último dia 27. Em 22 das 23 categorias, o processo é simples: quem tiver mais votos, vence.