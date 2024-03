Talvez muita gente não se dê conta, mas Porto Alegre tem uma zona rural enorme, uma das maiores entre as capitais, com 4 mil hectares nos quais vivem e trabalham mais de 1,2 mil famílias. Com pelo menos 30% da produção considerada orgânica, e distribuída nas nove feiras orgânicas da cidade, conta com um roteiro de turismo consolidado: os Caminhos Rurais. Tudo isso está em discussão e à mostra na FestPoa Rural, iniciada no dia 9 e com abertura oficial no dia 15.