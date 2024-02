Três dias de março — 15, 16 e 17 — estão reservados para celebrar o Lozar, o Ano-Novo Tibetano, em Três Coroas, onde ficam o templo budista Chagdud Gonpa Khadro Ling e o restaurante Espaço Tibet. A praça Affonso Saul, no centro da cidade, reserva muitas atrações nesses dias, com apoio do Espaço Tibet, que tem à frente o casal Ogyen e Drika Shak — o restaurante funcionará durante as festas (de quinta a domingo, das 11h45min às 15h).