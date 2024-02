Preciso confessar minha ignorância: não sabia da existência de Nossa Senhora da Oliveira, padroeira da Catedral de Vacaria. Quem me falou sobre ela foi o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, cuja família é oriunda da região. O escritor Moacyr Scliar usava um intertítulo em suas colunas de ZH falando sobre “nomes que condicionam destinos”… Não o nome exatamente, mas essas origens de Fernandes talvez estejam na raiz de ele cultivar oliveiras desde 2017 em Caçapava do Sul — na Vila do Segredo, com 3,5 mil árvores em 12 hectares — e estar à frente da organização que reúne 90 dos cerca de 700 produtores do país.