Você pode até não ser um aficionado por moda, mas ela chega até nós de todas as formas. Nos últimos tempos, invadiu minhas telas com duas séries disponíveis no streaming: The New Look, sobre o estilista francês Christian Dior, e Cristóbal Balenciaga, com a trajetória do estilista espanhol. Por esses dias também estão em cartaz as semanas de moda mundo afora (confira datas no quadro abaixo), e é sobre cidades que concentram essa indústria bilionária que vai abaixo um roteiro.