As nem tão glamorosas disputas entre grifes pela hegemonia da moda são o tema de The New Look, série que estreia na Apple TV+ em 14 de fevereiro. Recentemente, o serviço de streaming divulgou o trailer do drama (confira logo abaixo), que terá 10 episódios. Inicialmente serão lançados três, e depois um a cada quarta-feira. A produção é baseada em fatos reais e foca na rivalidade entre Christian Dior, interpretado por Ben Mendelsohn — vencedor do Emmy de melhor ator coadjuvante com Bloodline — , e Coco Chanel, vivida por Juliette Binoche — que levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Paciente Inglês.