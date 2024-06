Se há um consenso no Rio Grande do Sul historicamente dividido é de que o Aeroporto Salgado Filho não pode ficar fechado até dezembro, prejudicando a economia e aumentando o isolamento de um Estado situado no garrão do Brasil. O problema começa quando, diante do silêncio da Fraport, concessionária que arrematou a concessão sob aplausos de empresários, políticos e usuários eventuais, os palpiteiros fazem ares de autoridade para propor soluções estapafúrdias, algumas até oportunistas.