O relatório de uma auditoria de técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aponta inconformidades em pagamentos do programa Todo Jovem na Escola, bolsa do governo gaúcho paga a estudantes do Ensino Médio na rede estadual. O documento indica que houve prejuízo potencial de ao menos R$ 5,5 milhões e sugere a responsabilização da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e do coordenador responsável pelo programa.