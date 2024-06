Passado o momento da emergência, em que os verbos mais usados eram salvar e ajudar, estamos em uma nova fase do jogo, sem ignorar que as etapas anteriores ainda não foram 100% vencidas. Salvar exige vigilância atenta para as questões de saúde pública e garantia de alimentação para as famílias que tudo perderam. Ajudar será importante na etapa em que estamos entrando agora, em que as palavras-chave serão resistir, recomeçar e reconstruir. Só haverá futuro para o Rio Grande do Sul ser a educação estiver no foco do processo de reconstrução.